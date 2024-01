Il giovane, conosciuto negli ambienti dello spaccio di droga, è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico

Ancora spari in strada a Roma: un ragazzo di 25 anni di nazionalità marocchina è stato ferito a colpi di pistola domenica notte intorno alle 3,40 in piazza degli Alcioni al Casilino nella zona di Torre Maura. Il 25enne, conosciuto negli ambienti dello spaccio di droga, ha riportato ferite alla gamba e al piede ed è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata. Il fatto è avvenuto a pochi giorni di distanza dall’omicidio di Alexandru Ivan, avvenuto la notte di sabato 13 gennaio a Pantano, nel parcheggio del capolinea della metro. Lunedì scorso invece al Corviale è stato ucciso con sedici colpi di pistola il 33enne Cristiano Molè, e il giorno dopo un 14enne è stato gambizzato al Anzio, sul litorale romano. Sul posto gli investigatori della squadra mobile della questura di Roma, quelli del Casilino e gli agenti della scientifica hanno trovato tre bossoli e un coltello sporco di sangue. Al vaglio della polizia le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar e della gioielleria di via Casilina, poco distanti dalla scena del crimine.

