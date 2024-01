Allestito un museo a cielo aperto sulla spiaggia Le Sirene. Ampia la partecipazione da parte delle scuole

Decine gli eventi nel comune di Nettuno in occasione della commemorazione dell’80° Anniversario dello Sbarco di Anzio-Nettuno da parte degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. In mattinata migliaia di studenti hanno raggiunto il porto della Marina di Nettuno per l’inaugurazione del Villaggio delle Forze Armate: si tratta di un’area espositiva, estesa su oltre 3000mq, fulcro delle celebrazioni, che presenterà al pubblico una vasta e variegata esposizione di mezzi e attività delle Forze Armate. Oltre alle esposizioni di mezzi militari e dimostrazioni delle varie attività delle Forze Armate, tra cui l’amatissima Lamborghini e il Pullman Azzurro con simulatore di guida, sono previste le esibizioni delle bande musicali di tutte le forze armate, inclusa la fanfara della Legione Allievi Carabinieri. È stata inoltre allestita una Mostra Fotografica dedicata alla Razione K, il pasto del soldato in azione: l’originale è stata realizzata dall’architetto Giulio Iacchetti per l’Expo 2015 e concessa gratuitamente alla Pro Loco Forte Sangallo. È stato anche allestito un Museo a Cielo Aperto sulla Spiaggia Le Sirene, con un Campo Base stile anni ’40, curato dai rievocatori storici.

Riflessione sul dialogo e sulla pace

Questo anniversario, nell’intento degli organizzatori, alla luce di una situazione mondiale davvero critica, è un’opportunità per riflettere, celebrare e ricordare eventi storici di rilevanza mondiale per sottolineare l’importanza del dialogo, della pace e della collaborazione. Si invita la comunità, nelle sue varie espressioni, a partecipare a questi eventi per condividere il ricordo di un’epoca che ha influenzato il nostro presente in termini di democrazia e giustizia sociale. I ragazzi presenti al Porto si sono potuti confrontare non solo con dei mezzi tecnici all’avanguardia, ma hanno avuto modo di potersi allenare con atleti di discipline olimpiche e di provare vari tipi di sport seguiti da preparatori di rilievo mondiale. E alla fine chi voleva ha potuto usufruire dello Street Food, realizzato in collaborazione con l’Associazione Ristoratori Nettuno in Tavola e l’IIS Apicio Colonna Gatti per celebrare la tradizione gastronomica. I ragazzi dell’IIS Apicio Colonna Gatti, come sempre, hanno fatto accoglienza al Porto, dato indicazioni e agevolato gli eventi della manifestazione.

Il Commissario Reppucci: “Ai giovani va insegnata la cultura della pace”

A tagliare il nastro il Commissario di Nettuno, Prefetto Antonio Reppucci, con schierati al suo fianco i vertici militari e di tutte le forze dell’ordine che hanno contribuito alla realizzazione degli stand. “Ringrazio la Pro loco Forte Sangallo per l’organizzazione dell’evento, e per l’impegno che ha messo in questo progetto, ringrazio lo staff del Comune di Nettuno e i dirigenti scolastici che sono sempre in prima linea. La presenza delle scuole è fondamentale perché è ai giovani che va insegnata la cultura della Pace. Oggi siamo qui a ricordare un evento straordinario, lo sbarco alleato avvenuto 80 anni fa. Sulle nostre coste giunsero dei ragazzi provenienti dall’altra parte del mondo per liberare il nostro Paese dall’occupazione nazifascista, un sacrificio che non si può dimenticare. Migliaia di loro sono seppelliti al cimitero americano di Nettuno. Sono venuti a combattere in Italia portando libertà e pace. Purtroppo oggi, ci sono troppi conflitti nel mondo ed è un fatto su cui riflettere”, ha dichiarato. Poco prima del taglio del nastro la toccante esibizione dell’inno nazionale suonato dalla banda ed eseguito con la lingua dei segni dai ragazzi dell’Apicio Colonna Gatti con i ragazzi diversamente abili.

