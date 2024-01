Le celebrazioni del centenario inizieranno con una giornata di studi e una mostra

Il 12 febbraio 2024 segna il centenario de ‘L’Unità’, il giornale fondato da Antonio Gramsci nel 1924 e per ricordare questa ricorrenza, l’Archivio di Stato di Milano rende omaggio al quotidiano con un percorso di valorizzazione della storia di questa importante testata politica italiana. Le celebrazioni del centenario inizieranno con una giornata di studi e una mostra dedicata all’archivio storico di ‘L’Unità’, recentemente depositato presso l’Archivio di Stato di Milano. “Oggi raccontiamo una storia che nasce come storia di tutela anche particolarmente complessa e raccontiamo il progetto di valorizzazione dell’archivio storico dell’Unità che a partire da novembre scorso è in deposito coattivo qui presso l’archivio di Stato di Milano, deposito disposto dalla soprintendenza”, spiega Annalisa Rossi, soprintendente dell’Archivio: “Uno spaccato della storia nazionale, con la capacità di rappresentare una delle infinite letture possibili della storia del Paese, della storia della comunità nazionale e anche internazionale da un punto di vista particolare”. Il logo dell’evento rappresenta gli occhiali stilizzati di Gramsci, mentre il titolo “Per il più lungo tempo possibile” è tratto da una lettera del fondatore del 1923. La collezione comprende anche archivi fotografici e testimonianze giornalistiche che contribuiscono a preservare e promuovere la ricca storia di ‘L’Unità’.

