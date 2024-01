Il 18 gennaio 2017 una slavina ha investito l'albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort, nel Comune di Farindola, causando 29 vittime. La premier sui social: "Oggi il mio pensiero va alla loro memoria"

Sono passati sette anni dalla tragedia di Rigopiano. Il 18 gennaio 2017, nella località montana del Comune di Farindola, una slavina ha investito l’albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort, causando 29 vittime. Si tratta della valanga che ha provocato il maggior numero di morti di sempre sulle montagne dell’Appennino.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato l’evento disastroso con un post sui social. “Sono trascorsi sette anni dal giorno in cui quella terribile valanga travolse l’hotel Rigopiano e spezzò la vita di 29 persone. Oggi il mio pensiero va alla loro memoria, unito all’abbraccio che rinnovo alle famiglie e ai loro cari, con l’auspicio che venga fatta piena luce su una tragedia che sconvolse l’Abruzzo e l’Italia intera. Per non dimenticare”, ha scritto la premier.

