L'intervista al padre e marito di due delle vittime del massacro dell'11 dicembre 2006: "Rosa e Olindo innocenti, supporterò la richiesta di revisione"

Azouz Marzouk si assocerà alla richiesta di revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi. L’uomo nella strage di Erba, avvenuta l’11 dicembre 2006, perse il figlio Youssef di due anni, la moglie Raffaelle Castagna e la suocera Paola Galli. Quella sera morì anche la vicina di casa Valeria Cherubini mentre riuscì a salvarsi il marito della donna, Mario Frigerio. “Io supporterò la richiesta di revisione con argomenti sui quali sto lavorando con i miei legali. Non posso rivelare nulla, è una cosa su cui sto lavorando con i miei avvocati”, ha detto Marzouk in un’intervista a LaPresse. “Io da anni sostengo questa cosa. Sono stato io il primo a fare la richiesta di poter riaprire il processo, ma a me era andata peggio. Infatti la Procura generale mi aveva mandato a giudizio per calunnia, perché avevo sostenuto che Rosa e Olindo si erano accusati falsamente e così hanno frodato il processo, ma per fortuna sono stato assolto. Ho cambiato idea già dopo il giudizio di primo grado. Dieci anni fa abbiamo presentato noi il primo ricorso alla Corte europea. Tutti parlano di una pista alternativa, io ho avuto un processo e ho avuto due anni e mezzo di processo per diffamazione. Quindi sarei molto cauto a parlare di piste alternative, che possono essere indicate solo se portano a qualcosa sul serio, altrimenti sono diffamazioni e calunnie. E io sto pagando per questo”.

“Io spero, me lo auguro, che riaprano il processo. Questa richiesta di revisione sono stato io il primo a presentarla, con gli stessi elementi a cui hanno aggiunto qualcosa”. Alla domanda “perché hanno confessato?”, Marzouk ha riposto: “Non lo so, non me lo posso spiegare. Sono stati ingenui? Sicuramente, ma si vede lontano un miglio, non credo di essere l’unico a dire questo. Le mie idee e le mie supposizioni mi hanno portato a una condanna, non voglio parlare di piste alternative né di altro”.

Marzouk: “La strage compiuta da professionisti”

Secondo l’uomo a compiere la strage è stato “qualcuno professionista”. “Mi auguro che si riapra il processo e che i miei cari e tutte le altre persone che sono state assassinate quella sera abbiano giustizia finalmente. Ringrazio il vice procuratore Tarfusser che ha avuto il coraggio di fare questa richiesta. Tutti giorni mi sveglio e loro sono con me. Nonostante io mi sia fatto un’altra vita e un’altra famiglia, ho tre figli, ma loro sono stati sempre i primi. La prima esperienza come padre è stato con Youssef e la prima moglie Raffaella. Tutte le sensazioni nuove della mia vita le ho vissute con loro. Non si cancellano”.

Il processo di revisione il 1° marzo 2024

Il 1° marzo 2024, davanti alla Corte di Appello di Brescia, inizierà il processo di revisione per la strage, a cui parteciperà anche Marzouk. Sono state quindi accolte le istanze presentate dal sostituto procuratore generale di Milano e dai legali di Romano e Bazzi, condannati in Cassazione per il pluriomicidio avvenuto nel paese del Comasco nel 2006.

“Le prove alla base che hanno portato alla condanna all’ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi sono inconsistenti e non provano la loro colpevolezza. A livello personale e professionale sono molto più che soddisfatto”, aveva dichiarato il procuratore del capoluogo lombardo Jakob Cuno Tarfusser.

Beppe Castagna: “Non c’è dubbio che siano colpevoli”

Beppe Castagna, invece, è convinto della colpevolezza dei coniugi. L’uomo nella strage di Erba aveva perso la madre, la sorella e il nipotino. “Siamo convinti che se dovessero rifare questo processo non una, ma due, tre, sette volte, darebbe lo stesso risultato comunque. Non abbiamo il minimo dubbio che siano colpevoli. Non parteciperemo come parte civile se si dovesse rifare un nuovo processo, per noi la verità giudiziaria già è stata già scritta”, ha dichiarato Castagna a LaPresse. “Non è una cosa che ci stupisce dopo tutta questa campagna mediatica. Sono 18 anni che subiamo anche personalmente la veemenza della difesa, è una cosa che non ci fa nessun tipo di effetto e ci interessa anche poco”, ha aggiunto.

