I funerali si svolgeranno venerdì 12 gennaio nella basilica di Santa Giustina a Padova

Una bimba di 5 anni è morta nel giro di pochi giorni a Padova dopo aver contratto un virus. La bimba, nata ad Abano e residente a Veggiano, è deceduta nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova, dove era ricoverata da due giorni in gravissime condizioni.

La febbre a Capodanno, poi il ricovero

Secondo quanto riportato dai media locali, il padre della bambina ha avvertito sintomi influenzali due giorni prima di Capodanno, dopo due giorni anche la bimba ha iniziato a contrarre i primi sintomi, tra cui la stanchezza. Portata prima al pronto soccorso pediatrico con l’aumentare della febbre, è stata successivamente trasferita con l’ambulanza in ospedale. In poche ore le sue condizioni sono peggiorate, fino al decesso, avvenuto il 4 gennaio.

Disposta l’autopsia

Nonostante l’assenso alla donazione degli organi, non è stato possibile procedere in quanto accertamenti hanno constatato come il virus avesse intaccato tutti gli organi in maniera irreparabile. È stata disposta l’autopsia per far luce sulla causa del decesso. I funerali si svolgeranno venerdì 12 gennaio nella basilica di Santa Giustina a Padova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata