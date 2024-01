Foto Carabinieri

L'incidente a Rio Saliceto, ci sarebbero due feriti lievi

Un bus di linea della società SETA si è ribaltato su un fianco a bordo strada lunedì pomeriggio poco prima delle 14 a Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia. A bordo circa 60 passeggeri tra cui molti studenti. Al momento non risulterebbero esserci feriti gravi ma sarebbero due i feriti lievi: sono state portate in ospedale a Guastalla una studentessa di 18 anni di Campagnola Emilia e una 73enne pensionata di Roli, entrambe con ferite lievi. I vigili del fuoco hanno provveduto a evacuare tutti i passeggeri che erano rimasti bloccati nel mezzo. Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri di Guastalla. Sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso l’Arma di Guastalla, i vigili del Fuoco di Carpi e personale del 118.

