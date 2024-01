La tragedia nel comune di Montauro: le vittime sono quattro giovani

Gravissimo incidente stradale lungo la SS106 nel comune di Montauro, in provincia di Catanzaro, dove due auto si sono scontrate causando la morte di 4 persone e il ferimento grave di una quinta. Due le vetture coinvolte, una Fiat Idea e una Fiat Panda su cui viaggiavano 4 giovani, tutti morti nello scontro. Ferito in modo grave il conducente della Fiat Idea. Lo scontro è avvenuto prima delle 13.35 quando i vigili del fuoco dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle sono interventi per estrarre i corpi dalle lamiere e mettere in sicurezza le vetture e la strada. Sul posto polizia stradale e carabinieri per gli adempimenti del caso e tre ambulanze del Suem118. La SS106 nel tratto interessato è completamente chiusa al traffico.

