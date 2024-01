Sul posto anche l'elisoccorso da Napoli

Un uomo di 82 anni è morto cadendo dal balcone della sua abitazione a Caposele, in provincia di Avellino, finendo direttamente nel fiume. Sul posto è giunto l’Elisoccorso 118 di Napoli con elisoccorritore CNSAS, infermiere e medico che non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Il Cnsas ha subito attivato anche il Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, prontamente intervenuto. Il corpo, dopo il via libera delle autorità, è stato successivamente recuperato in sinergia tra CNSAS, SAGF, vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile locale nonché affidato alle onoranze funebri.

