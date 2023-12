L'incidente nel comune di Badolato. Vittima il conducente della vettura, un settantenne

Incidente mortale sulla Strada Statale 106 nel comune di Badolato (Catanzaro). Due i mezzi coinvolti: un autobus e una Fiat 500. Il conducente della vettura, un 70enne, è deceduto. Ferita la passeggera della vettura che, estratta dall’abitacolo, è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed è stata trasferita in ospedale. Un’ulteriore ambulanza è giunta sul posto per prestare soccorso ad alcuni passeggeri dell’autobus rimasti contusi nello scontro. I vigili del fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Al momento vi sono disagi per la viabilità della SS106 nel tratto interessato dal sinistro, completamente chiusa al transito. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso per definire l’origine dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata