Il decesso alla vigilia di Natale, la bolletta era in realtà un errore della società che la ha emessa

È morta alla vigilia di Natale in ospedale ad Imperia, nel reparto di rianimazione, dov’era ricoverata ormai da settimane Caterina Giovinazzo, la pensionata di 88 anni colpita da un malore dopo aver ricevuto recapitata una bolletta dell’acqua da 15.339 euro.

La bolletta da capogiro era un errore, come poi aveva ammesso anche la società che l’ha emessa. La donna aveva avuto il malore dopo aver scoperto dalla moglie del figlio la cifra pagata in automatico per la bolletta relativa ai mesi di agosto-ottobre. Trasportata in ospedale e ricoverata in terapia intensiva la donna non si è più ripresa fino al peggioramento e alla morte alla vigilia di Natale.

