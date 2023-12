Le fiamme divampate dopo le 15.30. La Protezione civile: "Finestre chiuse entro 1 km"

Vasto incendio all’interno dell’impianto dei rifiuti di Malagrotta. La sala operativa del comando di Roma alle ore 15.30 circa ha inviato in via di Malagrotta n. 257 quattro squadre dei vigili del fuoco con al seguito due autobotti, un’autoscala, il carro schiuma, il carro autoprotettori, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. L’impianto interessato è il tmb1. È stato richiesto inoltre alla Direzione regionale dei vigili del fuoco del Lazio l’invio di personale GOS con i mezzi di movimento terra.

“Bisogna aspettare che il fuoco venga spento, prima dall’esterno e poi dall’interno. Probabilmente ci vorrà un bel po’ di tempo perché il fuoco all’interno resterà covante per parecchio”. Lo ha detto il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, al telefono con RaiNews24. “Spero si tratti di ore, ma purtroppo dalla nostra esperienza se il cumulo di materiali all’interno è molto importante ci vuole qualche ora in più.Confidiamo che ci sia anche da parte della popolazione la chiusura delle finestre per evitare che il fumo entri all’interno delle abitazioni. Siamo comunque in contatto con l’Arpa Lazio e daremo aggiornamenti con gli altri enti competenti”, ha aggiunto De Acutis.

La Protezione civile raccomanda “a titolo precauzionale” alla popolazione presente nel raggio di un chilometro dalla zona del rogo di: non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d’aria; in caso di emergenza contattare il Numero unico emergenze 112 o la Sala operativa h24 della Protezione civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

