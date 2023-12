La vittima era un bimbo di 5 anni, Manuel Proietti

Ha chiesto il patteggiamento Matteo Di Pietro, lo youtuber dei ‘TheBorderline’ accusato per aver ucciso un bimbo di 5 anni, Manuel Proietti, alla guida di un suv. L’incidente avvenne a Casal Palocco. Il 20enne accusato di aver provocato l’incidente su via di Macchia Saponara, mentre era alla guida di un suv della Lamborghini, ha chiesto alla Procura di Roma la possibilità di ottenere un patteggiamento a 4 anni di carcere. La settimana scorsa la Procura aveva fissato per il 27 febbraio del 2024 la data dell’udienza per il giudizio immediato davanti al gup.

