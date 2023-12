È riuscito l'intervento chirurgico sul giovane, e dopo due giorni di coma farmacologico la prognosi è stata sciolta

È fuori pericolo il 15enne accoltellato all’uscita da scuola da un 14enne suo compagno di classe all’istituto Atzeni di Capoterra, nel sud Sardegna. È riuscito l’intervento chirurgico a cui il ragazzino è stato sottoposto all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è arrivato lunedì scorso in condizioni gravissime. Per il ragazzo, dopo due giorni di coma farmacologico, la prognosi è stata sciolta. Il 14enne presunto responsabile dell’accoltellamento sarà sentito venerdì dal gip: avrebbe tirato fuori un coltello da cucina dallo zaino e colpito l’altro fra collo e petto. Secondo quanto emerso in queste ore, è vittima da anni di episodi di bullismo.

