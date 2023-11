Fissato il giorno delle esequie salvo impedimenti dovuti all'autopsia in programma per venerdì 1 dicembre e la necessità di ulteriori riscontri sulla salma della giovane

I funerali di Giulia Cecchettin verranno celebrati martedì 5 dicembre alle 11 nella Cattedrale di Santa Giustina in Prato della Valle nel centro di Padova salvo impedimenti dovuti all’autopsia in programma per venerdì 1 dicembre e la necessità di ulteriori riscontri sulla salma della giovane. Il cerimoniale del Comune della città veneta e la Diocesi hanno avviato la macchina organizzativa per le esequie della 22enne.

I frati della basilica, raggiunti al telefono da La Presse, escludono la giornata di lunedì a causa di inderogabili impegni pastorali del Vescovo, Claudio Cipolla, che officerà la funzione funebre. “Noi siamo la basilica ospitante ma non facciamo parte dell’organizzazione che è in capo a Comune, Prefettura e Diocesi”, spiegano i frati: “Il giorno del funerale è prevista la chiusura di alcune strade e verranno posizionati dei maxi schermi fuori dalla cattedrale poiché è prevista la partecipazione di migliaia di persone anche all’esterno ma non abbiamo ancora nessuna indicazione su personalità politiche o grosse cariche istituzionali presenti alla cerimonia”. Dopo la cerimonia, il feretro di Giulia Cecchettin sarà trasportato al cimitero di Saonara dove la ragazza sarà sepolta accanto alla tomba della mamma Monica.

Famiglia Giulia nomina proprio consulente per autopsia

La famiglia Cecchettin ha nominato come consulente di parte anche Stefano Vanin, uno dei più qualificati entomologi forensi d’Europa, docente di Zoologia all’università di Genova. Vanin ha collaborato alla soluzione dei più efferati casi di cronaca degli ultimi anni, da Yara Gambirasio a Melania Rea a Lucia Manca a Elisa Claps

