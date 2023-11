L'incidente in via Aurelio Saffi

Un grosso albero è crollato nella tarda mattinata di oggi andando ad abbattersi sul muro di un’abitazione in via Aurelio Saffi a Roma, zona Monteverde. Nessun ferito, ma danni ad una cancellata che è stata divelta dal peso dei rami. Intervenuti i Vigili del fuoco che Vvf che hanno provveduto alla messa in sicurezza.

Il secondo incidente in pochi giorni

Si tratta del secondo incidente del genere nel quartiere dopo quello avvenuto sabato in via di Donna Olimpia dove un altro albero è caduto uccidendo una donna di 82 anni.

