Immagini di repertorio

Il parricidio è avvenuto nel centro storico di Botricello

Un giovane di 23 anni ha accoltellato e ucciso il padre, 52 anni, a Botricello, in provincia di Catanzaro. Inutili i soccorsi giunti sul posto: la vittima è morta sul colpo. Sul posto i carabinieri di Sellia che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il parricidio è avvenuto in via Piave, centro storico di Botricello.

