L'interrogatorio di garanzia in programma domani mattina alle 10

“Non presenteremo alcuna richiesta di riesame né un affievolimento della misura in corso di esecuzione”. Lo ha detto l’avvocato Giovanni Caruso, legale di Filippo Turetta, accusato del femminicidio di Giulia Cecchettin, all’uscita dal carcere dove il ragazzo è detenuto. Il legale ha fatto sapere che non avrebbe “anticipato niente” in merito all’interrogatorio in programma domattina “per rispetto all’autorità giudiziaria”.

L’incontro tra Turetta e il legale è durato poco più di un’ora

L’avvocato ha incontrato il suo assistito per stabilire la strategia difensiva in vista dell’interrogatorio di garanzia previsto per domani mattina alle 10. L’incontro è durato poco più di un’ora e mezza e Turetta – secondo quanto riferiscono fonti accreditate a LaPresse- è sembrato “apparentemente tranquillo”.

