“Bisogna dire basta a queste violenze. Non si può continuare così: succedono troppo spesso e non è giusto. Bisogna essere forti e lanciare segnali. I giocatori devono dare un esempio positivo, anche noi siamo esseri umani ma dobbiamo farlo perché a noi sportivi ci guardano come idoli. Per quanto mi riguarda, credo che noi possiamo fare di più“. Così Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, a margine della presentazione a Roma a Palazzo Chigi della campagna contro la violenza sulle donne ‘1522, chiama. Non sei sola’.

