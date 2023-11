Secondo il Censis nel 2022 si sono registrati incrementi rispettivamente del 5% e del 19,3%

Sono 6.293 i casi di violenza sessuale registrati nel 2022, con un incremento del +19,3% rispetto all’anno precedente e una percentuale di donne, pari al 23,4%, che teme di poterne essere vittima. In crescita anche il numero di omicidi con vittime di sesso femminile che, con un +5% annuo, ha visto 126 donne perdere la vita. 24.570 sono gli episodi di maltrattamenti per mano di familiari e conviventi denunciati, in aumento del 3,5%, e 18.671 i casi di atti persecutori. Un problema aggravato dal fatto che il 61% degli italiani oggi, nel post-pandemia, trascorre più tempo in casa rispetto a cinque anni fa.

I dati del Rapporto dell’Osservatorio sulla Sicurezza

Questi dati documentati dal 2° Rapporto dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa di Verisure Italia ‘La Casa che Vorrei. Spazio Sicuro e che Rassicura‘, realizzato dal Censis con il contributo del Servizio Analisi Criminale del Ministero degli Interni, che dipingono ancora una volta un quadro di preoccupante incremento di crimini contro le donne, perpetrati in molti casi per mano di mariti, compagni e padri, all’interno dei contesti più intimi e apparentemente sicuri, come le pareti domestiche.

