I fatti sono accaduti in un ristorante in zona Sempione

Una donna di 31 anni è stata soccorsa dai carabinieri dopo essersi svegliata nuda sul tavolo di un ristorante questa notte in zona Sempione a Milano. All’arrivo dei militari, il locale – dove la sera prima si era svolta una festa di compleanno – era già chiuso. A chiamare i soccorsi è stata la stessa ragazza, che ha ammesso di aver assunto stupefacenti ma di non ricordare nulla di quanto accaduto. E’ stata portata alla clinica Mangiagalli di Milano per una visita per i casi di sospetta violenza sessuale.

