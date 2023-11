E’ stato ritrovato sulle sponde del lago di Barcis, in Friuli Venezia Giulia, il cadavere di Giulia Cecchettin. La 22enne era scomparsa sabato 11 novembre nel Veneziano assieme all’ex fidanzato Flippo Turetta, accusato di tentato omicidio. “Oggi è una giornata tragica, dolorosa. Dobbiamo andare avanti e ora è il momento di accertare le responsabilità e le dinamiche. Confidiamo nel lavoro degli investigatori per il proseguo”, ha detto l’avvocato Stefano Tigani, legale della famiglia Cecchettin. “Il procuratore ha fatto un appello affinché Filippo si costituisca”, ha affermato una cronista. “Mi sembra giusto, mi sembra corretto, lo ribadisco anch’io. In questi giorni tutta l’Italia si è stretta intorno a questa ennesima tragedia. Dovremmo fare tutti una riflessione, non ne possiamo più”, ha aggiunto Tigani.

