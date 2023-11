Così a LaPresse Michele Giarratano, difensore delle famiglie coinvolte

“Padova è un unicum, la circolare è stata inviata in tutta Italia, ma soltanto a Padova la procura ha deciso di andare a ritroso e impugnare gli atti dal 2017. A Padova è caccia ai bimbi casa per casa“. Lo dice a LaPresse l’avvocato Michele Giarratano che difende le famiglie con due mamme per le quali è stata impugnata dalla Procura di Padova la trasccrizione dell’atto di nascita dei loro bambini a partire dal 2017. La circolare del giugno scorso del ministro dell’Interno sulle trascrizioni degli atti di nascita per i bimbi con due mamme “a Padova è stata applicata con valore retroattivo, una spiegazione del perché siano andati a ritroso non è stata data”. Oggi, in tribunale inizieranno le udienze “che andranno avanti fino a Natale”. L’auspicio è che “i giudici esaminino caso per caso, ma il timore è che ci sarà una sola decisione per tutti i 33 casi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata