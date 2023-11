È deceduto all’alba di oggi Davinder Kumar, 26enne di nazionalità indiana. Era a bordo dell’auto uscita di strada a Ormelle, in provincia di Treviso nella tarda serata di venerdì, quando erano deceduti sul colpo il conducente e un altro occupante del mezzo, connazionali del 26enne citato. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato intorno alla mezzanotte. Una macchina Audi A3 condotta da un 27enne di origini indiane, ma residente in provincia di Treviso, con a bordo altre tre persone, è fuoriuscita dalla sede stradale, finendo in un canale di scolo parallelo alla carreggiata.Le indagini sono condotte dai carabinieri della locale stazione per accertare le cause dell’incidente.

