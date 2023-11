Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale

È caccia a un pirata della strada a Milano, dove, nella notte, un’automobile ha travolto un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. L’incidente – come riferisce la polizia locale milanese – è avvenuto in via Melozzo da Forlì. Sul posto sono arrivati, dopo la segnalazione, i soccorritori del 118 Areu: il 38enne era cosciente, ma ha riportato, a causa dell’impatto con l’auto, numerose fratture anche al volto ed è stato trasferito in codice rosso in ospedale. Sono in corso le indagini da parte della Polizia locale.

