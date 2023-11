Trovate 562 dosi di hashish occultate nelle mandorle e 162 involucri di cocaina

Introduceva droga in carcere, nascosta nelle mandorle. L’escamotage, però non è sfuggito agli agenti della polizia penitenziaria, in servizio nel carcere romano di Regina Coeli che hanno approfondito il controllo ed hanno trovato 562 dosi di hashish occultate nelle mandorle e 162 involucri di cocaina. L’accusa per l’ imputato è quella di detenzione ai fini di spaccio aggravata dall’articolo 80, per aver introdotto droga in un istituto di pena.

In manette 32enne

Gli agenti hanno così arrestato Mirko C. di 32 anni residente a Tor Bella Monaca. Questa mattina, durante l’udienza per direttissima, davanti alla quinta sezione penale collegiale del tribunale di piazzale Clodio, dopo la convalida dell’arresto i giudici hanno disposto, per il 32enne, la custodia cautelare in carcere. Il processo è stato rinviato al 5 dicembre.

