Arrivato l'ok da parte della Corte di assise di Reggio Emilia

C’è il nulla osta della Corte di assise di Reggio Emilia per la restituzione della salma di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane, uccisa a Novellara, a Reggio Emilia, e per la quale sono a processo i genitori, lo zio e due cugini. La comunicazione del nulla osta è avvenuta nel corso dell’udienza ai familiari della vittima. In questo modo sarà possibile procedere al funerale della diciottenne, uccisa nella notte tra i 30 aprile e il 1 maggio del 2021.

