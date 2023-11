La decisione arriva dopo lo "sblocco" al processo da parte della Consulta

Ripartirà il prossimo 4 dicembre, dopo lo sblocco della Consulta, l’udienza preliminare relativa al caso di Giulio Regeni, il ricercatore sequestrato e ucciso a Il Cairo nel 2016. Gli imputati sono i quattro 007 egiziani che fino ad ora non sono stati mai comparsi: si tratta di Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Il giudice ha fissato l’udienza dopo la notifica delle motivazioni con cui la Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa procedere in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura.

