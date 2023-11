I messaggi sono stati realizzati con una bomboletta spray nera

Scritte contro Israele sono apparse alcuni giorni fa sui muri esterni del ministero della Cultura, in via del Collegio Romano, a Roma. Le scritte sono state realizzate con una bomboletta spray nera. Una, in arabo, recitava ‘Maledetta la madre di Israele‘ ed è già stata rimossa. Un’altra, ‘Fuck Israel‘, è ancora visibile sul muro di fronte al MiC.

