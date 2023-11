Evacuazioni in corso nel comune in provincia di Pistoia

Alluvioni e fiumi di fango nelle strade in Toscana. A Prato il Bisenzio ha inondato l’ospedale e un 85enne è stato trovato morto nella sua casa allagata. Situazione drammatica anche nel comune di Quarrata, in provincia di Pistoia, completamente allagato per l’esondazione del Fermulla: nelle immagini i vigili del fuoco al lavoro mentre i residenti vengono evacuati. Il presidente della regione, Eugenio Giani, ha dichiarato lo stato di emergenza.

