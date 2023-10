L'uomo, arrestato, dovrà rispondere di omicidio

E’ stata dichiarata la morte cerebrale per la 31enne strangolata dal marito a Savona nella notte tra venerdì e sabato. L’uomo l’aveva aggredita al culmine di una lite in un appartamento del centro città. Ora, il 42enne di origini straniere arrestato in un primo momento per tentato omicidio, dovrà rispondere di omicidio. I carabinieri erano intervenuti nell’abitazione dove stava già operando il 118 per rianimare la donna, priva di sensi per il tentativo di strangolamento. Il marito, in preda al panico dopo il gesto, aveva chiamato i soccorsi e ai carabinieri aveva raccontato di aver aggredito la donna al culmine di una lite per gelosia.

