Le indagini dopo la denuncia per violenza sessuale da parte di una 22enne

La Procura di Milano è intenzionata a convocare Leonardo Apache La Russa e l’amico dj ‘Tommy’ (Tommaso) Gilardoni per sentire le loro versioni sull’accusa di violenza sessuale ai danni di una 22enne. Secondo quanto ha denunciato la giovane, la violenza sarebbe avvenuta la notte fra il 18 e 19 maggio 2023 a casa del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo una serata che i tre avevano passato all’Apophis Club di Milano. La pm Rosaria Stagnaro e la procuratrice aggiunta Letizia Mannella non hanno ancora fissato una data per l’interrogatorio né notificato l’invito a comparire ai due indagati ma, da quanto si apprende al quarto piano del Palazzo di Giustizia, è loro intenzione interrogarli come conclusione dell’attività istruttoria. Sarà l’occasione per chiedere al terzogenito del Presidente del Senato, assistito dall’avvocato Adriano Bazzoni, e all’amico 24enne, originario del Comasco che vive a Londra, di poter prelevare un campione di Dna da comparare con l’unica traccia genetica repertata sul materiale sequestrato dalla squadra mobile di Milano nel corso dell’indagine.

