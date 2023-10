L'incidente stradale avvenuto in Corso Italia

Un uomo di 44 anni, è morto ieri sera, in un incidente stradale avvenuto in Corso Italia a Roma. Il centauro, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, quando si è schiantato era in sella ad uno scooter Yamaha. La vittima è deceduta durante il trasporto al policlinico Umberto I. L’uomo è la 157esima vittima morta sulle strade di Roma da inizio 2023.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata