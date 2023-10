Evacuata la scuola della comunità, studenti spostati in un luogo sicuro

Bonifica in atto al ghetto ebraico di Roma per un allarme bomba. In corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine. Per sicurezza è stata evacuata la scuola della comunità e gli studenti sono stati spostati in un luogo sicuro.

