I sequestri di cocaina nell'Unione stanno raggiungendo livelli record, con 303 tonnellate solo nel 2021

La Commissione europea ha adottato oggi una tabella di marcia dell’Ue per intensificare la lotta contro il traffico di droga e le reti criminali, basandosi sulle iniziative legislative e operative presentate finora. Il traffico di droga – scrive la Commissione europea – è una delle minacce alla sicurezza più significative che l’Ue deve affrontare oggi. I sequestri di cocaina nell’Ue stanno raggiungendo livelli record, con 303 tonnellate sequestrate solo nel 2021. Le attività delle reti criminali si sono evolute in termini di portata, sofisticatezza e conseguenze violente.La tabella di marcia definisce azioni concrete e mirate per colmare i divari emergenti, con 17 azioni in 4 aree prioritarie: una nuova Alleanza dei porti europei per aumentare la resilienza dei porti contro l’infiltrazione criminale rafforzando il lavoro delle autorità doganali, delle forze dell’ordine e degli attori pubblici e privati nei porti di tutta l’Ue. Ad esempio, attraverso scansioni e apparecchiature all’avanguardia.Smantellare le reti criminali ad alto rischio agevolando le indagini finanziarie e digitali, mappando le reti criminali più grandi, rafforzando la cooperazione tra pubblici ministeri e giudici specializzati e utilizzando le segnalazioni del sistema d’informazione Schengen (SIS).

Il piano della Commissione prevede anche misure volte a prevenire la criminalità organizzata attraverso lo scambio di migliori pratiche e orientamenti tra gli Stati membri per prevenire l’infiltrazione di questi gruppi nella società e nell’economia legale, impedire ai gruppi criminali di reclutare giovani e migliorare la sicurezza e la salute pubblica e limitare in modo più efficace l’accesso ai precursori di droghe .Collaborare con partner internazionali per affrontare la minaccia globale, anche rafforzando lo scambio di informazioni, operazioni congiunte sulle principali rotte del traffico di droga e rafforzando le forze dell’ordine e la cooperazione giudiziaria con i paesi terzi.I lavori sulla piena attuazione delle strategie dell’Ue contro la criminalità organizzata e la droga dovrebbero continuare a pieno ritmo da parte di tutti i soggetti interessati, la Commissione si impegna ad attuare queste azioni aggiuntive nel corso del 2023 e del 2024, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le agenzie Ue.

