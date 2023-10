Ingenti investimenti nel settore delle aste giudiziarie immobiliari, in cui gli affiliati ponevano in essere condotte di turbata libertà degli incanti, attraverso minacce rivolte ad altri partecipanti per costringerli a non presentarsi, permettendo di fatto agli emissari del sodalizio di aggiudicarsi gli immobili, la cui successiva rivendita avrebbe finanziato le ulteriori attività illecite del sodalizio. È una “svolta imprenditoriale” del clan Di Lauro quella scoperta nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli che ha portato all’alba di oggi a 27 misure cautelari, eseguite dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale partenopeo, e sequestri di beni mobili e immobili di circa 8 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno ricostruito l’operatività del clan Di Lauro nell’arco di tempo tra il 2017 ed il 2021 documentando la ristrutturazione organizzativa del gruppo criminale, pur nel rispetto delle tradizionali regole imposte da Paolo Di Lauro, detto Ciruzzo ‘o milionario, detenuto in regime di 41bis e non indagato nell’operazione di oggi.

