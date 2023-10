Erano le 22.39 del 9 ottobre 1963 quando 263 milioni di metri cubi di terra si staccarono dal monte Toc tra Veneto e Friuli

Erano le 22.39 del 9 ottobre 1963 quando 263 milioni di metri cubi di terra si staccarono dal monte Toc, franando nel bacino della diga del Vajont, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una gigantesca onda di terra e fango si abbatté con la sua forza devastante su Erto e Casso, in provincia di Pordenone e a Longarone, nel bellunese. La morte per 1.910 persone, di cui 487 bambini. La diga, invece, restò in piedi. Assoluzioni e qualche condanna per i vertici della Sade – che aveva costruito la diga – al termine di un lungo processo che, per motivi di ordine pubblico, fu celebrato a L’Aquila. Le famiglie delle vittime, non tutte, furono risarcite anche grazie ai contributi della solidarietà.

Mattarella al cimitero di Fortogna

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriverà attorno alle 10 al cimitero monumentale di Fortogna, in provincia di Belluno, nell’ambito delle celebrazioni per il 60esimo anniversario della strage del Vajont. Ad attenderlo, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Attorno alle 11.30 le autorità si sposteranno sulla diga del Vajont, nel territorio di Erto e Casso, in provincia di Pordenone. Dopo una visita all’ingresso del coronamento della diga, il capo dello Stato raggiungerà la cosiddetta ‘area teatro’, sottostante la chiesa di Sant’Antonio da Padova, dove è allestita una tensostruttura per ospitare gli interventi istituzionali.

Ex poliziotto: “All’alba cadaveri spuntavano dal fango”

“Non esisteva più nulla. La morte era dappertutto. Longarone non c’era più. Solo all’alba siamo riusciti a vedere i cadaveri che spuntavano dal fango”. Remo Lorenzetti oggi ha 86 anni: il 9 ottobre 1963 era in forza al reparto celere della questura di Padova, tra i primi ad arrivare a Longarone, nel Bellunese, per il disastro del Vajont. “Impossibile dimenticare – aggiunge Lorenzetti -. Non bisogna dimenticare. Non lo devono fare i nostri rappresentanti istituzionali. Lassù 1.917 persone sono morte per negligenza umana”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata