Si cerca il conducente che ha fatto perdere le proprie tracce dopo l'incidente

Una donna di 33 anni è morta la notte scorsa dopo essere stata investita ieri sera in via Terraglio a Preganziol, in provincia di Treviso. L’investitore, che non si è fermato e ha fatto perdere le proprie tracce subito dopo l’incidente, è al momento ricercato. La donna, apparsa subito in condizioni gravissime, è stata trasportata in ospedale dove poi è deceduta. Sul fatto indagano i carabinieri di Treviso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata