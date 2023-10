La manifestazione davanti a Castel Sant'Angelo

Sit-in in Vaticano nella giornata in cui Papa Francesco ha aperto l’Assemblea Sinodale dove, per la prima volta, hanno partecipato 54 donne. Poco prima, un piccolo gruppo di manifestanti si è riunito per chiedere “l’ordinazione delle donne”: un grande manifesto rosa è stato esposto a pochi passi da Castel Sant’Angelo con la scritta “Ordain Women” (ordinare le donne). Da tempo, infatti, le donne lamentano di essere trattate come cittadine di seconda classe nella Chiesa essendo escluse dal sacerdozio e dai più alti gradi di potere.

