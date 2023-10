70enne in un lago di sangue davanti agli ascensori

Una donna di 70 anni è stata trovata senza vita a Rimini: Piera Paganelli è stata trovata in un lago di sangue alle 8.30 di questa mattina nell’atrio, davanti agli ascensori, della sua palazzina in via del Ciclamino nel complesso di Ca’ Acquabona. La scoperta è stata fatta da un condomino. Sul posto la Polizia e la Scientifica.

