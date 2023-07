Immagine di repertorio

L'uomo, 50anni, è scivolato cadendo per una decina di metri per poi finire su una roccia

Un turista abruzzese di 50 anni è morto stamattina in Alto Adige a seguito di una caduta nei pressi della grotta della neve, in Val Badia. Cristian Marchionni, queste le sue generalità, è scivolato cadendo per una decina di metri e sbattendo su una roccia. Secondo quanto riferito dai soccorritori, sul posto c’erano molte persone (si tratta di una località molto turistica della valle), che hanno subito dato l’allarme. Marchionni è stato estratto ancora in vita con un verricello, ma poco dopo è andato in arresto cardiaco.

