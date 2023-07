Oltre 50 quelle consumate o tentate nei confronti di soggetti vulnerabili

Truffe agli anziani: i carabinieri della Compagnia di Caserta, nell’ambito di un’attività investigativa diretta dalla Procura di Santa Maria Capua a Vetere, hanno arrestato 10 persone, residenti a Napoli.

Sono stati oltre 50 quelle consumate o tentate nei confronti di soggetti vulnerabili, residenti in Campania e nelle zone del basso Lazio, accertate nel corso delle indagini, dalle quali i responsabili hanno ricavato un profitto complessivo di oltre 100.000 euro in denaro contante, a cui va aggiunto il valore di numerosi e preziosi monili e oggetti in oro, consegnati dalle vittime quando non avevano la disponibilità delle somme di denaro richieste. Le indagini sono scattate nel 2021, svolte sia con attività d’intercettazione telefoniche, sia con servizi di osservazione e pedinamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata