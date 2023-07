La protesta è stata ridotta a 12 ore in seguito all'ordinanza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

È in corso dalle 3 di oggi, giovedì 13 luglio, lo sciopero dei treni che terminerà alle 15.

Dopo la proclamazione da parte di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm fast Confsal e Orsa Ferrovie, che era inizialmente di 24 ore, dunque fino alla notte tra giovedì e venerdì, la protesta è stata ridotta a 12 ore in seguito all’ordinanza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli effetti potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

Salvini: “Orgoglioso di aver dimezzato lo sciopero”

“Sono orgoglioso” di aver dimezzato lo sciopero e “non aver lasciato a piedi milioni di cittadini”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini intervenendo all’assemblea nazionale di Confagricoltura, oggi a Roma. “Capisco e sostengo i diritti delle migliaia di lavoratori ferroviari”, osserva il vicepresidente del Consiglio. “Ma questa lotta sindacale non può lasciare a piedi milioni di cittadini italiani. Uno sciopero di metà luglio, con questo caldo e in queste condizioni, non è uno sciopero che fa bene al Paese. Proprio per questo, prima ho chiesto di dimezzare. Non lo hanno fatto e allora ho precettato. Sono orgoglioso di aver permesso a milioni di italiani di potersi spostare, di poter andare al lavoro, e di non rimanere a piedi”, conclude Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata