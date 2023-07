Il piccolo, soccorso dal personale di Areu 118, è stato trasferito in codice rosso in ospedale a Bergamo

Un bimbo di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per le ferite riportate in un incidente stradale. Dalle prime ricostruzioni, è emerso che il bambino era alla guida di una baby moto a San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia, quando per cause ancora in corso di accertamento è andato a sbattere contro un ostacolo. Il piccolo, soccorso dal personale di Areu 118, è stato trasferito in codice rosso in ospedale. Sulla dimanica indaga la Polstrada.

