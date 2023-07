Uno dei due ragazzi ha riportato ustioni di secondo grado al torace, l'altro invece un trauma cranico

Due ragazzi di 16 anni sono ricoverati in gravi condizioni dopo essere stati colpiti da un fulmine, a Colico, in provincia di Lecco. I due ragazzi erano sotto un albero insieme con altre 2 persone rimaste illese quando è caduto il fulmine. Uno dei due ragazzi ha riportato ustioni di secondo grado al torace ed è in codice rosso all’Ospedale di Gravedona, in provincia di Como. L’altro 16enne ha riportato, invece, un trauma cranico ed è stato trasferito, sempre in codice rosso, nell’ospedale di Lecco. Sul posto, oltre ai soccorsi 118 di Areu, anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata