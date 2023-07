Si tratta di un uomo di 56 anni originario di Como. In corso la dimissione dagli ospedali di alcuni degli altri pazienti ricoverati

Si trova attualmente ricoverato presso l’Area Medica Critica dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova l’autista del pullman che viaggiava sull’autostrada A12 Genova-Rosignano, dalla Spezia in direzione del capoluogo ligure, e ha preso fuoco ieri nel tratto tra Recco e Nervi, all’interno della galleria Monte Giugo. Si tratta di un uomo di 56 anni originario di Como; stanotte è stato sottoposto a seduta in camera iperbarica. In fase di valutazione ulteriori sedute. Lo ha comunicato lo stesso ospedale. “Sono 3 le persone ricoverate per intossicazione presso il reparto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) del Pronto Soccorso, tra cui anche la donna gravida di 42 anni, di Bovisio Masciago, sotto costante monitoraggio da parte del reparto di Ginecologia. Cinque pazienti sono in osservazione presso le salette del Pronto Soccorso, per definire l’iter diagnostico e terapeutico. Otto persone sono state dimesse con prognosi da 1 a 5 giorni. È stato invece trasferito presso l’Ospedale Gaslini ieri sera, intorno alle ore 21, un bambino di 9 anni, con una lieve intossicazione. In totale sono stati ricoverati, a seguito dell’incendio, 18 pazienti.”La Direzione Strategica del Policlinico ringrazia sentitamente tutto il personale del Pronto Soccorso e della Centrale Operativa del 118, che hanno gestito in maniera puntuale ed efficace l’intera emergenza”, si legge nella nota.

Dieci pazienti dimessi, due in via di dimissione

Dieci pazienti già trattati in ospedale e dimessi, mentre due sono ancora in via di dimissione, una volta terminati gli ultimi accertamenti. È il bollettino medico diffuso dall’Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, a Genova, in merito ai dodici pazienti presi in carico dopo l’incendio del pullman di ieri sera sull’autostrada A12. Inviati al pronto soccorso, diretto dal dottor Alessandro Rollero, tutti hanno presentato sintomatologia da inalazioni di fumi, trattata con ossigeno e aerosolterapia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata