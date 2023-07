Il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, sarebbe finito accidentalmente in acqua

Un bimbo di due anni è morto annegato in una piscina di fronte la sua casa, a Sant’Antonio di Mercadello, frazione di Novi di Modena. Il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, sarebbe finito accidentalmente in acqua, affogando. Portato immediatamente al Policlinico di Modena, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica della tragedia.

