Gli inquirenti cercano di capire a che velocità andasse l'auto guidata dall'indagato, che andando contromano ha travolto un'auto uccidendo la guidatrice.

Dalle indagini della polizia locale, coordinate dalla procura di Roma, emerge che il suv che sabato ha provocato l’incidente di via Laurentina, a Roma, al momento dello scontro andasse contromano. Gli inquirenti affideranno una consulenza per accertare la velocità alla quale viaggiava l’auto e sulla scatola nera. Nello scontro è morta una donna di 67 anni.Secondo le prime ricostruzioni il guidatore del suv, un ventenne ora indagato, stava effettuando dei sorpassi azzardati al momento dell’incidente.

Indagato non stava usando il telefono

In ogni caso, non era in funzione al momento dell’incidente il cellulare dell’indagato.

