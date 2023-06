È successo a Lido di Classe, dove la bambina stava passando una giornata con la famiglia. Inutili i soccorsi immediati

Una bambina di 7 anni, residente a Reggio Emilia, è morta all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dopo essere stata travolta da un’onda marina, a Lido di Classe, nel Ravennate, dove stava passando una giornata al mare con la famiglia. Secondo quanto ricostruito, l’incidente sarebbe avvenuto davanti ad alcuni familiari. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, grazie anche all’intervento del bagnino di salvataggio e di alcuni sanitari presenti in spiaggia, la piccola avrebbe perso la vita per un principio di annegamento dopo alcune ore, in ospedale. Al loro arrivo, prima di portarla all’ospedale di Ravenna, gli operatori del 118 sarebbero riusciti a rianimarla, ristabilendo il ritmo cardiaco e praticandole la ventilazione. Trasferita a Bologna, la bambina è morta oggi pomeriggio.

