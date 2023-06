La procura generale aveva chiesto l'ergastolo

La Corte d’Assise d’appello di Torino, riconoscendo l’attenuante del ‘fatto lieve’, ha rideterminato a 23 anni di reclusione la condanna per Alfredo Cospito, già condannato a 20 anni di reclusione per l’attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, del 2 giugno 2006. La procura generale aveva chiesto l’ergastolo. Per Anna Beniamino, a processo con lui, la Corte ha stabilito una pena di 17 anni e 9 mesi, a fronte di una richiesta di 27 anni e 1 mese.

Legale: “Finalmente barlume di ragionevolezza dei giudici”

“Finalmente un barlume di ragionevolezza è giunto ad orientare la decisione dei giudici di Torino“. Così l’avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, commenta la sentenza.

